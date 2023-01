Torres sobre minuta para alterar eleição: "Documento vazado fora de contexto"

TM Taísa Medeiros

O ex-ministro da Justiça Anderson Torres — que teve minuta de um decreto para instaurar Estado de Defesa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) encontrada em sua casa pela Polícia Federal (PF) — foi às redes sociais para se defender, nesta quinta-feira (12/1). Ele disse que o documento foi “vazado fora de contexto” e que respeita a democracia brasileira.

Segundo apuração da Folha de S.Paulo, o documento estava em um armário de Torres, e foi encontrado pela PF durante busca e apreensão na última terça-feira (10).

“Havia em minha casa uma pilha de documentos para descarte, onde muito provavelmente o material descrito na reportagem foi encontrado. Tudo seria levado para ser triturado oportunamente no MJSP. O citado documento foi apanhado quando eu não estava lá e vazado fora de contexto, ajudando a alimentar narrativas falaciosas contra mim”, escreveu o ex-ministro.

… e vazado fora de contexto, ajudando a alimentar narrativas falaciosas contra mim. Fomos o primeiro ministério a entregar os relatórios de gestão para a transição. Respeito a democracia brasileira. Tenho minha consciência tranquila quanto à minha atuação como Ministro. — Anderson Torres (@andersongtorres) January 12, 2023

“Fomos o primeiro ministério a entregar os relatórios de gestão para a transição. Respeito a democracia brasileira. Tenho minha consciência tranquila quanto à minha atuação como Ministro”, seguiu Torres.

Bolsonaro defendeu, durante sua gestão, a participação das Forças Armadas na apuração do resultado das eleições, além de questionar inúmeras vezes a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro. O ex-ministro de Bolsonaro ainda era o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal no domingo (8), quando terroristas depredaram os prédios dos Três Poderes.

A prisão do ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL) foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Torres afirmou, na terça-feira, que vai interromper as férias com a família nos Estados Unidos e se entregar à Justiça.

