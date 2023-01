Governador afastado, Ibaneis vai à PF para depor nesta sexta

FA Francisco Artur MF Mila Ferreira

(crédito: Renato Alves/ Agência Brasília)

O governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), foi, na manhã desta sexta-feira (12/1) à sede da Polícia Federal para depor sobre os atos de vandalismo ocorridos no domingo (8/1), em Brasília.

O governador afastado do DF depõe na PF por conta própria, já que ele não foi intimado.

Ibaneis Rocha foi afastado do cargo pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, após a Polícia Militar do DF falhar na segurança dos prédios do Congresso, Planalto e STF. Todos esses locais foram atacados por terroristas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Às 12h15, em frente à PF , há apenas a movimentação de jornalistas aguardando a saída do governador afastado.

Newsletter

Assine a newsletter do Correio Braziliense. E fique bem informado sobre as principais notícias do dia, no começo da manhã. Clique aqui.

Cobertura do Correio Braziliense

Quer ficar por dentro sobre as principais notícias do Brasil e do mundo? Siga o Correio Braziliense nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok e no YouTube. Acompanhe!