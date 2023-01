Tiktoker que fazia vídeos comendo coisas estranhas morre aos 33 anos

YR Yasmin Rajab

O tiktoker Wafffler69, conhecido por comer toneladas de fast food e comidas estranhas, morreu, na última quarta-feira (11/1), aos 33 anos de idade. O influencer, cujo nome verdadeiro é Taylor, produzia conteúdo para a rede social consumindo diversos alimentos diferentes e bizarros.

Segundo o site TMZ, Clayton, irmão de Taylor, informou que o tiktoker estava sentindo algum desconforto, quando decidiu ligar para sua mãe. Ele chamou uma ambulância e chegou a ser levado às pressas para um hospital, mas acabou falecendo.

Clayton acredita que a causa da morte do irmão seja um ataque cardíaco. Ele também informou que seu pai e avô sofriam de problemas cardíacos genéticos.

Taylor ficou conhecido nas redes sociais por comer de tudo. Ele chegou a gravar vídeos comendo espaguete de polvo e até mesmo um cereal promocional da Família Addams de 1991.

No Tiktok, ele conquistou mais de 1,8 milhão de seguidores. Taylor também produzia conteúdo para o Instagram e YouTube.

