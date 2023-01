Edifício sede no qual Ibaneis depõe foi inaugurado por Bolsonaro

FA Francisco Artur MF Mila Ferreira

(crédito: Mila Ferreira )

O governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), está depondo no edifício sede da Polícia Federal, em Brasília, há mais de duas horas. Ibaneis se apresentou por conta própria e chegou ao local um pouco antes das 11h desta sexta-feira (13/1). O edifício foi inaugurado em março de 2022, na gestão de Jair Bolsonaro (PL), quando Anderson Torres, secretário de Segurança demitido por Ibaneis, era ministro da Justiça.

Ibaneis Rocha foi afastado do cargo pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, após a Polícia Militar do DF falhar na segurança dos prédios do Congresso, Planalto e STF. Todos esses locais foram atacados por terroristas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Inquérito

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes abriu um novo inquérito contra o governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e o ex-secretário de Segurança do DF Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro (PL), por omissão nos atos de vandalismo aos edifícios-sede dos Três Poderes, no último domingo (8/1). A decisão foi publicada no Diário de Justiça, nesta sexta-feira (13/1).

Cobertura do Correio Braziliense

Quer ficar por dentro sobre as principais notícias do Brasil e do mundo? Siga o Correio Braziliense nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok e no YouTube. Acompanhe!

Newsletter

Assine a newsletter do Correio Braziliense. E fique bem informado sobre as principais notícias do dia, no começo da manhã. Clique aqui.