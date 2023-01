Bombeiros realizam extração de gases tóxicos em prédio do Noroeste

AS Amanda Sales

(crédito: Divulgação/CBMDF)

Nesta quinta-feira (12/1), o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal realizou uma operação para extrair gases tóxicos e inflamáveis de um prédio no Noroeste, em Brasília. Durante 10 horas, os moradores precisaram ficar dentro dos apartamentos, com as janelas e portas totalmente fechadas.

Após a leitura por detectores de gás, bombeiros identificaram uma mistura de gases no fosso usado como casa de máquinas do sistema de reserva técnica de incêndio do prédio. Foi detectada a presença de ácido sulfídrico e monóxido de carbono em concentrações com níveis perigosos para a saúde.

A corporação foi acionada após o síndico do prédio sentir um cheiro estranho na garagem. Os bombeiros isolaram as áreas com cheiro mais forte e acionaram o Grupamento de Proteção Ambiental (Gpham), especializado em produtos perigosos.



Segundo o corpo de bombeiros, a concentração dos gases criou um ambiente inflamável, que impede o uso de fontes de energia, já que podem dar início a um incêndio ou explosão. Por isso, a corporação fez a exaustão dos gases utilizando ventiladores elétricos.



O local só foi considerado seguro e liberado após a total remoção dos gases e verificação do ambiente. A corporação afirma que irá monitorar o local para garantir a segurança dos moradores até os responsáveis contratarem uma empresa técnica para solucionar o problema.

