Após 13 dias de governo Lula, Bolsonaro altera biografia em redes sociais

Após 13 dias do final do mandato como chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL) alterou sua biografia nas redes sociais para "38° Presidente da República Federativa do Brasil". Antes, ele se apresentava nas plataformas como “Capitão Paraquedista do Exército Brasileiro. Presidente da República Federativa do Brasil. Candidato à reeleição com o número 22”. Desde o final das eleições, o ex-presidente só reconheceu a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de forma indireta.

Na terça-feira (10/1), Bolsonaro compartilhou um vídeo que questionava o resultado eleitoral, mas apagou o conteúdo cerca de três horas depois. Nas redes sociais, o político, que está nos Estados Unidos desde o dia 30 de dezembro, reduziu bastante a frequência das postagens. Os últimos conteúdos compartilhados fazem referência a ações governamentais que teve durante o mandato.

Bolsonaro comentou sobre os atos extremistas ocorridos no domingo (8/1), em Brasília, e que resultaram no vandalismo das sedes dos Três Poderes. No entanto, ele manteve silêncio sobre o documento encontrado pela Polícia Federal na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres. A intenção da minuta era reverter o resultado da eleição que definiu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente da República. A medida é considerada inconstitucional.

