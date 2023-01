Veículo levanta suspeitas e Esquadrão de Bombas é acionado na SSP-DF; veja

Ad Arthur de Souza

Caminhonete estava estacionado entre as viaturas da SSP. - (crédito: Reprodução)

Na noite desta sexta-feira (13/1), uma caminhonete estacionada na sede da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) chamou a atenção de funcionários do órgão. Segundo a Polícia Militar (PMDF), foi informado que o carro estava entre as viaturas e não fazia parte da frota.

O Esquadrão de Bombas foi acionado, isolou o local e, por meio da placa, localizou o condutor, que era funcionário de outra autarquia do Governo do Distrito Federal (GDF). Ainda de acordo com a PM, o motorista estacionou no local para preservar o veículo que estava em serviço pelo GDF.

“Esse procedimento é comum entre os motoristas do GDF. Eles estacionam os veículos em quartéis ou outros prédios que ofereçam segurança”, ressaltou, em nota, a Polícia Militar.

Newsletter

Assine a newsletter do Correio Braziliense. E fique bem informado sobre as principais notícias do dia, no começo da manhã. Clique aqui.

Cobertura do Correio Braziliense

Quer ficar por dentro sobre as principais notícias do Brasil e do mundo? Siga o Correio Braziliense nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok e no YouTube. Acompanhe!