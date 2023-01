Recomendação do MPDFT é que Educação não feche Escola Classe SRIA

IM Isac Mascarenhas*

(crédito: Redes sociais)

Após a Secretaria de Educação encerrar as atividades da Escola Classe SRIA, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) recomendou a suspensão da decisão e a abertura de novo prazo para matrículas na unidade. O fechamento da creche foi iniciado em dezembro, mas foi cancelado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF).

A Escola Classe do Setor Residencial Indústria e Abastecimento (SRIA) foi inaugurada há mais de 40 anos no Guará e acolhe turmas de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. As 226 crianças atendidas na escola correm o risco de perder o ano letivo, para o qual as matrículas foram encerradas na terça-feira (10/1).

Por meio da Promotoria de Justiça de Defesa da Educação (Proeduc), o MPDFT afirmou que o encerramento das atividades tira o direito à educação dos alunos da Escola Classe SRIA, bem como coloca os profissionais da unidade em situação de vulnerabilidade.

No documento, o órgão também lembra da gestão democrática do ensino, da participação dos professores na elaboração do projeto pedagógico e da participação da comunidade escolar na tomada de decisões.

A recomendação vai de encontro com a decisão de outros órgãos. Ainda em dezembro, o Ministério Público de Contas (MPC) do DF se manifestou contra o fechamento da escola, considerando que a comunidade ficou fora do processo de decisão. Dias depois, o TCDF atendeu à manifestação e impediu o fechamento da escola.



A Secretaria de Educação tem 10 dias para apresentar medidas para o cumprimento da recomendação do MPDFT.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel

Cobertura do Correio Braziliense

Quer ficar por dentro sobre as principais notícias do Brasil e do mundo? Siga o Correio Braziliense nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok e no YouTube. Acompanhe!

Newsletter

Assine a newsletter do Correio Braziliense. E fique bem informado sobre as principais notícias do dia, no começo da manhã. Clique aqui.