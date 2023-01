Extremistas representam mais de 42% dos presos do CDP II da Papuda

Td Talita de Souza

A chegada de 1.398 extremistas presos nos atos golpistas de domingo (8/1) no Complexo Penitenciário da Papuda e na Colmeia, a penitenciária feminina do Distrito Federal, agravou a superlotação dos presídios — que antes já operavam acima da capacidade máxima.

Os homens presos por invadir e depredar as sedes dos Três Poderes representam 42,3% da população carcerária do Complexo de Detenção Provisória (CDP) II da Papuda. Na Colmeia, a proporção chega a quase 43%: as mulheres envolvidas no movimento criminoso são 42,9% entre as detentas. As informações foram fornecidas ao Correio pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape-DF).

O CDP II, na Papuda, tem capacidade para abrigar 1.176 detentos, mas opera com 2.139 pessoas no local. Dessas, 905 vieram dos atos golpistas promovidos por extremistas bolsonaristas na Esplanada dos Ministérios.

A proporção da ocupação das detentas encaminhadas à Colmeia é maior, já que as mulheres representam 42,3% do total da massa carcerária de todo presídio — e não apenas de uma ala, como é na Papuda. O local, que tem 1.028 vagas, opera com 1.148 mulheres detidas no local. A superlotação, então, foi causada pelas 493 bolsonaristas encaminhadas para o presídio.

