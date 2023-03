iFood: Entregadores terão ponto de apoio em Brasília

CB Correio Braziliense

Um espaço que funcionará como ponto de apoio a entregadores que trabalham com iFood foi inaugurado na última sexta-feira (24) no Setor Comercial Sul (SCS). A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Governo do Distrito Federal (GDF) e a empresa iFood. O espaço, localizado no SCS, quadra 6, é o primeiro ponto de apoio público para entregadores e oferece banheiro, água potável e tomadas para carregar celulares.

“Esse local disponibilizado pelo GDF é fundamental para um serviço que cresceu exponencialmente durante a pandemia”, comenta o administrador do Plano Piloto, Valdemar Medeiros. “Com certeza, receber esse suporte traz comodidade e segurança para o descanso do trabalhador, enquanto espera a próxima entrega”, completa.

Os pontos de apoio são projetados para facilitar o cotidiano dos entregadores, sejam eles cadastrados ou não na plataforma. “O iFood entende que é importante valorizar e oferecer condições adequadas de trabalho”, afirma a diretora de Experiência do Entregador da empresa, Stella Chamarelli. “O ponto de apoio público é um marco importante de uma iniciativa realizada em conjunto com o governo local”, destaca.

O entregador João Ferreira dos Santos Júnior visitou o espaço recém-aberto e gostou do que viu. “A inauguração do ponto de apoio mostra a valorização do trabalhador que está diariamente nas ruas”, avalia. “É um lugar legal… Agradável, espaçoso e bem-estruturado. Isso mostra que as coisas estão caminhando para nós, entregadores”, comenta.

Atualmente, os entregadores têm 144 pontos de apoio no DF e 764 no Brasil. Desse total, 22 foram construídos em parceria com o poder público. Caso o motoqueiro esteja cadastrado no iFood, é possível encontrar o espaço mais próximo de sua localização via aplicativo da plataforma.

