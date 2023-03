Projeto oferece aulas de equitação gratuita no Riacho Fundo

CB Correio Braziliense

(crédito: Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília)

A Escola de Equitação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) oferece gratuitamente aulas de equitação para 235 crianças, jovens e adultos a prática do esporte no Regimento de Polícia Montada, no Riacho Fundo. Os praticantes da arte da cavalgada fazem aulas uma vez por semana e podem frequentar o projeto por até dois anos. Ao todo, são 22 turmas, de terça a sexta-feira e aos sábados pela manhã, com aulas de 50 minutos. Podem participar crianças a partir dos 8 anos, mas não há idade limite, e em condições físicas que possibilite a prática da atividade.

Entre as vagas, são 60% para alunos da rede pública, 30% para dependentes de policiais militares e 10% restantes para a comunidade. O comandante do terceiro esquadrão e responsável pelos projetos sociais da PMDF, capitão Rafael Monção, explica que, por meio do ensino de equitação para toda a comunidade do DF, busca-se a prevenção primária. “O nosso objetivo é trabalhar o policiamento preventivo e o desenvolvimento de atributos de áreas essenciais a formação do caráter dos praticantes. Com o tempo, passamos a cobrar notas, disciplina e aprimoramos também as noções de cidadania, liderança, coragem, entre outras”, afirma.

Além disso, o projeto procura inserir os alunos na prática de uma atividade física que desperta a destreza e a agilidade, apresentando-os ao mundo do esporte equestre por meio do hipismo clássico, modalidade na qual a Escola de Equitação se baseia. Periodicamente, os alunos são submetidos a competições internas, a fim de colocar em prática os conhecimentos adquiridos no decorrer das aulas. “Nesses momentos temos também a participação dos familiares, que fazem questão de estar presentes, o que motiva cada vez mais o empenho dos alunos no esporte”, diz o capitão Monção.

Como se inscrever?

Para fazer a inscrição, o interessado deverá comparecer à Seção de Equitação Social do Comando de Policiamento Montado para preencher uma ficha. O nome será incluído em uma lista de espera, e, quando houver vaga para iniciante, a secretaria da escola de equitação entrará em contato via telefone.

A sede do batalhão é localizada na DF-075 km 8 Área Especial 1, Granja Modelo, no Riacho Fundo. Outras informações podem ser encaminhadas para o e-mail rpmon.eseq@pm.df.gov.br.

Com informações da Agência Brasília.

