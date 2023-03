Ciclista de 44 anos morre após colisão com carro na BR-060; motorista fugiu

MF Mila Ferreira

(crédito: CBMDF)

Um homem de 44 anos morreu, na manhã deste domingo (26/3), em um acidente na BR-060, próximo ao Engenho das Lajes. A vítima trafegava de bicicleta pela via quando colidiu com um carro. O ciclista foi encontrado pelos bombeiros às margens da via, já sem vida. Segundo a corporação, o motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorro.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência às 9h11, com duas viaturas e sete bombeiros militares. O local ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Concessionária VIA 040.

