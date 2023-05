Atleta busca recursos para realizar o sonho de ir às Paralimpíadas de Paris

SP Sarah Paes - Especial para o Correio

(crédito: Carola May/Divulgação)

O brasiliense Sérgio Oliva, servidor público e cavaleiro, conquistou a primeira etapa para uma vaga nas Paralimpíadas de Paris 2024 no adestramento paraequestre, uma das modalidades do hipismo. Ele garantiu a primeira colocação nos três dias do Campeonato de Paradestramento Internacional (CPEDI3*), em São Paulo. A competição ocorreu na primeira semana de maio. O atleta foi diagnosticado com paralisia cerebral triplegia após sofrer com a falta de oxigenação na incubadora, condição que ainda se agravou após um acidente em 1995.

A vida de Sérgio é de superação, começou a praticar hipismo como forma de terapia e, com muitas horas diárias de dedicação, o adestramento paraequestre — além de tratamento — se transformou no esporte que ele pratica há 20 anos.

Quando conquistou o direito de disputar a próxima etapa, que acontece em 10 de junho na Holanda, ele se emocionou ao bater um recorde pessoal. "No último dia de competição, tirei a maior nota da minha vida, 76.834% na prova freestyle", conta. A conquista em São Paulo é a primeira etapa de um total de seis eventos, até dezembro, nos quais o atleta pretende competir, visando a classificação para as próximas Paralimpíadas. "Quem tiver a melhor pontuação da região vai se classificar para as vagas. Eu devo competir individualmente", explica.

Desafio

No hipismo, é preciso uma relação harmoniosa entre o adestrador e o cavalo, a confiança mútua é fundamental para alcançar os movimentos necessários. Para a competição, Sérgio precisa apresentar aos jurados que consegue a obediência do cavalo. "Os atletas têm que demonstrar o domínio do animal de acordo com as diretrizes da federação. Eles avaliam o desempenho do cavalo nos exercícios predeterminados assim como a técnica utilizada pelo adestrador", esclarece o atleta.

Além do desafio de dominar o cavalo, Sérgio também conta que precisa superar o desafio de conseguir patrocinadores para que consiga chegar às competições que classificam os atletas. "A partir de agora, começa a parte internacional de classificação e, apesar de eu ter o apoio do programa bolsa atleta, do Brasília Country Clube e da Confederação Brasileira de Hipismo (CBH), ainda não é certo que terei toda a quantia necessária para conseguir chegar a Paris", diz o cavaleiro.

Para a competição em São Paulo, o brasiliense montou o cavalo Escadron van Koekshof, de 19 anos, que foi cedido pela proprietária e vice-presidente da CBH Barbara Laffranchi. "Isso é o que eu gosto de fazer, além de ser servidor. É um esporte caro, mas estou buscando apoiadores. Criei um projeto de lei de incentivo ao esporte paradesportivo de alto rendimento, para arrecadar o valor necessário e conseguir chegar a Paris em 2024. Empresários ainda podem conseguir deduzir impostos ao me ajudar", explica Sérgio.

Conquistas

Em 20 anos de carreira, o cavaleiro conquistou vários prêmios no esporte que escolheu representar o Brasil. Participou das paralimpíadas de Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020/2021. Foi medalha de ouro no Campeonato Mundial de Adestramento Paraequestre, em Hartputy, Inglaterra, em 2007. Participou do Mundial de Lexington, no Kentucky, Estados Unidos, em 2010; Mundial de Caen, na França, em 2014; e Mundial de Tyron, na Carolina do Norte, Estados Unidos, em 2018.

Além de sua carreira no esporte, Sérgio é formado em direito, com pós-graduação em direito público, e é servidor público no Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT) desde 2003. Atualmente, está lotado no Núcleo de Gestão de Aquisições e Contratos de Tecnologia da Informação (NUACTI).

"Eu sempre conciliei o esporte e o tribunal. Lá, trabalho na parte de gestão de contratos. Durante a pandemia, me adaptei muito bem ao trabalho remoto e até consigo me organizar melhor agora. Todos os meus colegas de trabalho me apoiam e ficam felizes com as minhas conquistas. Lutei a vida inteira para chegar a este momento e ter condições agora de representar o Brasil em Paris", conta ele orgulhoso de tudo o que alcançou.

Interessados em ajudar podem entrar em contato com Sérgio em seu perfil no Instagram @cavaleirosergiooliva ou por telefone (61) 98138-8010.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.