Polícia prende mulheres cooptadas por traficante para vender drogas

DD Darcianne Diogo

(crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Nos últimos dois meses, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu cinco mulheres envolvidas no tráfico de drogas em Ceilândia. Nesta segunda-feira (22/5), investigadores da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte) detiveram mais uma suspeita, de 31 anos, na QNN 19.

As investigações revelaram que as cinco mulheres foram cooptadas por criminosos para exercerem a função de “vapor”, ou seja, desempenhar o papel de ficar em via pública atendendo aos usuários de drogas.

Nesta segunda-feira, após a polícia receber informações de que uma mulher estaria vendendo drogas entre os conjuntos G e H da QNN 19. “Fomos até o local para realizar monitoramento e constatamos que a autora vendia uma porção de cocaína para um motociclista”, detalhou o delegado-chefe da 19ª DP, Thiago Peralva.

O usuário foi detido e encaminhado à delegacia para depoimento. À polícia, o homem disse ter pagado R$ 30 pelo entorpecente. A mulher foi presa em seguida e, com ela, foram apreendidos R$ 60. Ela, que já tinha duas passagens por tráfico de drogas, foi encaminhada para a carceragem da PCDF, onde aguardará audiência de custódia.







