Simulação de acidente interditará o Túnel Rei Pelé, no domingo (9/7)

NG Naum Giló

Neste domingo (9/7), o Túnel Rei Pelé, localizado no Centro de Taguatinga, ficará fechado, a partir das 15h, para simulação de acidente na via. O exercício na obra viária, inaugurada há um mês, contará com cerca de 40 pessoas e mais de dez viaturas para testar particularidades da nova estrutura.

O objetivo é preparar as forças de segurança pública e viária e os serviços de atendimento médico para eventuais ocorrências graves. Dez órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF) serão mobilizados para a simulação.

Estarão presentes representantes da Secretaria de Segurança Pública (SSP), da Polícia Militar (PMDF), do Corpo de Bombeiros (CBMDF), da Polícia Civil (PCDF), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Departamento de Trânsito (Detran), do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), da Secretaria de Obras e Infraestrutura (Sinesp), da Administração Regional de Taguatinga e da Neoenergia.

Durante as cerca de duas horas de simulação, os órgãos atuarão na falsa ocorrência no Túnel Norte – que liga a EPTG à Elmo Serejo no sentido Plano Piloto/Ceilândia -, onde será montado um acidente envolvendo dois automóveis e uma motocicleta, com cinco vítimas, sendo duas graves: uma presa a um dos veículos e outra na moto. Os dois sentidos do túnel serão interditados.

O GDF informa que esta será apenas a primeira simulação a ser realizada neste formato no Túnel Rei Pelé. Outras experiências também serão programadas, com a encenação de situações diferentes, como um incêndio. O trabalho servirá para demonstrar como as particularidades do projeto de engenharia da obra são importantes em casos emergenciais.



