Cadáver é encontrado em matagal entre o Jockey Club e o Lucio Costa, no Guará

CB Correio Braziliense

(crédito: Breno Fortes/CB/D.A Press)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) localizou, nesta quinta-feira (6/7), o cadáver de um jovem de 18 anos, em um matagal entre o Conjunto Lúcio Costa e o Jockey Club. O corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição junto a um simulacro de arma de fogo.

Conforme informado pela mãe do rapaz morto, ele estava desaparecido desde a segunda-feira (3/7). A autoria e o motivo do crime ainda são desconhecidos. O local foi preservado até a chegada da Polícia Civil do DF (PCDF), que segue com a investigação.



