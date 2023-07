HRL terá força-tarefa para realização de cirurgias de coluna e mão no DF

NG Naum Giló

(crédito: Sandro Araújo/Agência Saúde)

Durante três semanas, as equipes do Hospital da Região Leste (HRL) (antes chamado de Hospital Regional do Paranoá) farão uma força-tarefa para atender à lista de pacientes que aguardam por cirurgias ortopédicas no Distrito Federal, priorizando-se os que necessitam de procedimentos na mão e, principalmente, na coluna.

Segundo a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES), as cirurgias gerais com risco de vida continuarão sendo realizadas no hospital, enquanto as eletivas serão redistribuídas, momentaneamente, para outros locais. A decisão foi tomada após reunião entre a secretária Lucilene Florêncio e gestores da Região Leste, nesta quinta-feira (6/7).

A força-tarefa também prevê o remanejamento, dentro da rede, de médicos anestesistas e equipes de enfermagem para que possam compor o time de cirurgia ortopédica do HRL. Pacientes com perfil para as operações no hospital serão remanejados para serem atendidos na unidade. Aqueles que puderem ser atendidos em outros hospitais serão transferidos.

Pacientes internados e graves serão prioritários no atendimento e leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) serão reservados aos procedimentos de coluna. A Secretaria de Saúde não divulgou a data de início deste mutirão.

Com informações da Secretaria de Saúde.



