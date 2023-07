Celina Leão cria grupo de trabalho para resolver impasse com catadores do DF

MS Mariana Saraiva

Durante uma reunião nesta sexta-feira (7/7), a governadora em exercício Celina Leão (PP) se reuniu com representantes das cooperativas de recicláveis do Distrito Federal e com o Serviço de Limpeza Urbana (SLU-DF) para discutir reajustes contratuais dos catadores. O encontro ocorreu um dia após manifestantes das cooperativas terem bloqueado parte da Via Estrutural, em repúdio às condições salariais vigentes.

Celina Leão, afirma que um grupo de trabalho será criado para atender as demandas dos catadores. “Foram trazidas as demandas dos catadores e a casa civil está criando um grupo de trabalho onde será envolvido várias secretarias e vários representantes dos catadores para ouvirmos essa demandas e ver o que o Governo do Distrito Federal tem condição de encaminhar”, diz a governadora em exercício.

A presidente da Central das Cooperativas de Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis do DF (Centcoop), Aline Sousa, fala da importância da criação desta portaria. “No nosso ponto de vista esse encaminhamento foi excelente porque nesse grupo de trabalho poderemos pautar situações emergenciais que são a queda na renda, custos para viabilizar a reciclagem e tudo aquilo que trouxe o catador para o estado de crise”, conta.

A manifestação

Na última quinta-feira (6/7), membros de cooperativas de catadores de materiais recicláveis bloquearam a Via Estrutural, sentido Taguatinga, por volta das 15h30. Segundo o SLU, duas empresas participaram da ação: Recicla Brasília e Coopernoes.



