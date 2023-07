Parque do Guará será fechado para a seleção de brigadistas florestais

AL Ana Luiza Moraes*

A partir da próxima segunda-feira (10/7), o Parque Ecológico Ezechias Heringer, localizado no Guará II, será fechado para receber os 150 candidatos aprovados na primeira etapa do processo seletivo para brigadistas florestais. O resultado foi divulgado nesta sexta-feira (7/7) no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), pelo Instituto Brasília Ambiental (Ibram).

Na fase inicial do processo foram aprovados seis supervisores de brigada, 24 chefes de esquadrão e 120 brigadistas combatentes, que passaram por análise documental, de identificação e curricular.

Na segunda etapa, os concorrentes se apresentarão no Parque Ecológico para realizar os Testes de Aptidão Física (TAF) e o de Habilidades no Uso de Ferramentas Agrícolas (Thufa), ambos de caráter classificatório e eliminatório. Em razão disso, o parque ficará fechado para o público nos dias 10 e 11 de julho, com acesso restrito apenas para os inscritos e os examinadores da seleção.

Os candidatos com nomes que iniciam com as letras de A à I serão recebidos na segunda-feira (10/7). O restante, cujos nomes começam com as letras de J em diante, devem comparecer na terça-feira (11/7). Nos dois dias, o Thufa terá início às 8h, e o TAF, a partir das 14h. Todos deverão chegar com uma hora de antecedência para realizar os exames, se identificar e assinar a lista de presença.



O Parque Ecológico Ezechias Heringer localiza-se na QE 23, Área Especial S/N, Guará II (acesso ao lado do SESI). Caso os aprovados tenham a necessidade de alterar o dia dos seus testes, é possível fazer a solicitação pelo digep@ibram.df.gov.br, desde que seja apresentada justificativa.

