Bolsonaro a apoiadores em Taguatinga: "Ninguém aqui gosta de mim"

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) foi filmado, neste sábado (8/7), passeando por Taguatinga e tirando foto com admiradores. A visita foi registrada, também, pela assessoria de comunicação do ex-chefe do Executivo, que informou, pelas redes sociais, que a visita foi para renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de Bolsonaro. No local, ao ser cercado por admiradores, ele disse não ser alvo de afetos.

"Ninguém aqui gosta de mim", declarou. Em resposta, uma mulher que havia o chamado de "celebridade" para os presentes, rebateu. "Nós gostamos!". O vídeo também mostra Bolsonaro durante os exames de renovação da CNH e depois com policiais da Rotan, com quem conversa. Em seguida, é visto tirando fotos com apoiadores. Essa é a primeira aparição do ex-presidente em cidades do DF após a se tornar inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em julgamento em 30 de junho.

Assista:

