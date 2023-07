Ladrões usam caminhão para fazer "limpa" em casa e são surpreendidos pela PM

CB Correio Braziliense

(crédito: PMDF/Divulgação)

Um roubo teve um final feliz, pelo menos para as vítimas, na última sexta-feira (7/7), em São Sebastião. Criminosos que haviam feito um saque completo em uma chácara do Núcleo Rural Cavas tiveram o caminhão interceptado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Os ladrões levavam móveis e eletrodomésticos no que a PMDF classificou, em nota à imprensa, como uma “limpa” na chácara.

O crime ocorreu por volta das 9h. Os homens chegaram com um caminhão na casa que estava vazia. Um vizinho percebeu o movimento e logo avisou ao dono da propriedade. O Batalhão Rural foi acionado e chegou ao local quando os criminosos já estavam no processo de fuga com o veículo de grande porte completamente carregado de pertences roubados.

Os ladrões, ao perceberem a aproximação da polícia, deixaram o caminhão no local e fugiram para dentro de um matagal das proximidades. Um carro que acompanhava a fuga também foi deixado para trás. O Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) e o helicóptero da corporação auxiliaram nas buscas dos criminosos. Porém, até a última atualização desta matéria, ninguém foi localizado.

Os dois veículos foram apreendidos e se encontram sob a custódia da PM enquanto os bens furtados já foram devolvidos ao dono da propriedade em São Sebastião.



Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.