Menor de idade é apreendido com baú de moto cheio de celulares roubados

CB Correio Braziliense

(crédito: PMDF/Divulgação)

Um homem com menos de 18 anos foi flagrado enquanto roubava pedestres em Águas Claras, na manhã de sábado (9/7), . O criminoso usava uma motocicleta para praticar os crimes e foi preso em flagrante ao ser encontrado em um bar da região com cinco celulares, sem contar os vários que estavam dentro do baú da moto que usava. Quem atendeu o chamado foi a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) após um furto ser relatado.

A PMDF recebeu um alerta de que um indivíduo em uma motocicleta prata praticava roubos na altura da Rua 33 Sul. A corporação acionou o Grupo Tático Motociclístico (GTM 37), que em alguns minutos de patrulhamento encontrou o veículo nas proximidades de um bar.

Ao abrir o baú da moto, os policiais encontraram alguns celulares embrulhados em papel alumínio. Os oficiais também perceberam que a placa da moto não correspondia ao chassi, entre outras irregularidades do veículo.

Os funcionários do bar apontaram duas pessoas suspeitas dos crimes. O comportamento agitado e a fuga de um dos dois chamaram atenção dos policiais, que ainda encontraram cinco celulares, um colete balístico e utensílios para roubos entre os pertences do ladrão, menor de idade. O criminoso foi direcionado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA2). Os pertences, contando com a motocicleta, foram apreendidos.



