Grávida é levada ao hospital após colisão frontal de carros em São Sebastião

Uma colisão frontal de dois carros na BR-251, próximo a Unidade de Internação de São Sebastião (UISS), deixou um motorista preso às ferragens e causou ferimentos em uma passageira, grávida, que foi levado ao hospital. O acidente ocorreu na manhã deste domingo (9/7).

O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) foi acionado, por volta das 8h, para atender a ocorrência, que falava sobre uma colisão frontal em São Sebastião. Em um dos veículos estava um motorista de 31 anos e a esposa, de 28 anos, que está grávida. O casal foi socorrido pela equipe e ambos estavam conscientes, orientados e estáveis.

Segundo os militares, o motorista reclamava de dores na região abdominal e tórax, além de apresentar escoriações no rosto e na mão direita. A gestante foi transportada por uma ambulância do Samu para o Hospital de Base para avaliação médica detalhada, assim como o marido.

No outro carro, o motorista, de 23 anos, ficou preso às ferragens. Os bombeiros precisaram usar as ferramentas de desencarceramento para retirar a vítima. Ele apresentava possíveis fraturas nas pernas e no braço esquerdo.

No local, os socorristas fizeram a estabilização e imobilização da vítima e ele também foi levado para o Hospital de Base. De acordo com a equipe, o motorista se encontrava consciente, orientado e estável no hora do atendimento.

Após os atendimentos, a via ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal e uma perícia foi acionada para o local. O Corpo de Bombeiros empregou quatro viaturas e 16 militares para a ocorrência.





