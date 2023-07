Batida entre caminhão e carro deixa homem com traumatismo craniano grave

CB Correio Braziliense

Um carro colidiu com a traseira de um caminhão na BR-080, próximo ao Caje. Um dos três passageiros que estavam no veículo menor entrou em parada cardiorrespiratória e apresentava um possível traumatismo craniano grave. O outro veículo não foi encontrado no local. O acidente ocorreu na noite deste sábado (8/7).

Por volta de 20h30, o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência. Além do condutor de 44 anos, o GM Astra tinha mais dois ocupantes. No local, os socorristas não encontraram o caminhão envolvido no acidente.

O motorista do veículo foi atendido pelas equipes de socorro e apresentava um corte na testa com sangramento. Orientado e estável, ele recusou transporte a uma unidade médica.

Já um dos passageiros, de 55 anos, entrou em parada cardiorrespiratória no local. Segundo os bombeiros, ele apresentava um possível traumatismo craniano grave e tinha um corte no pescoço.

A parada foi revertida ainda no local do acidente e, após a efetivação das manobras de reanimação pelas guarnições, a vítima foi transportada para o Hospital Regional de Brazlândia. Ele estava inconsciente e instável. Já a terceira vítima, que não foi identificada, não precisou ser encaminhada para um hospital.

A Polícia Rodoviária Federal ficou responsável pela via e uma perícia foi acionada. O Corpo de Bombeiros Militar empregou sete viaturas e 28 militares.

