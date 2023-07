Benefício do Cartão Material Escolar estará disponível até 31 de julho

JC João Carlos Silva*

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O prazo para utilização dos créditos do Cartão Material Escolar (CME) acaba em 31 de julho. Os créditos que não forem utilizados dentro do prazo estipulado retornarão aos cofres públicos. O programa é destinado a estudantes da rede pública que tenham entre 4 e 17 anos. É necessário também que seus responsáveis legais sejam beneficiários pelo Programa Auxílio Brasil. As famílias beneficiadas recebem R$ 320 para cada aluno matriculado na educação infantil e fundamental e R$ 240 para cada estudante do ensino médio.



O programa instituído pela Lei nº 6.273/2019 investiu R$ 117.535.335 para possibilitar o atendimento de 379.441 estudantes. A lista das papelarias do Distrito Federal que estão credenciadas para participar do programa de fornecimento de material didático aos alunos está disponível no portal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet). Todas as dúvidas sobre do CME podem ser enviadas ao site do GDF Social ou para o telefone 156.



* Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel

