Saiba onde vai faltar energia elétrica nesta segunda (10/7) no DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Copel/Divulgacao)

Três regiões do Distrito Federal ficam sem energia elétrica nesta segunda-feira (10/7). O corte será feito no Itapoã, Park Way e Plano Piloto. A interrupção do fornecimento é para garantir os ajustes na rede de abastecimento, garantindo a segurança dos trabalhadores durante a execução dos trabalhos.

Logo no início da manhã, a partir das 8h, ficam sem energia as CLN 204 (blocos A ao D), as EQN's 204/205 (Bloco A) e 204/404 (Conjunto C, Lote A) e a SQN 204 (blocos A, C, G, H e I). A energia deve voltar por volta das 16h.

No Park Way, o desligamento deve ocorrer das 9h às 15h, afetando o conjunto 3 da Quadra 8 do Setor de Mansões. Das 9h às 15h30, a interrupção será no Itapoã, afetando as quadras 1, 7, 17, 33, 61, 202, 309, 312 a 315, 318, 334, 335, 338, 339, 351 a 357, 365 a 372 do Condomínio Del Lago.

Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outras regiões do Distrito Federal sem aviso prévio. Caso aconteça, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

