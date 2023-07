Trecho da Elmo Serejo estará interditado nesta terça-feira (11/7)

JC João Carlos Silva*

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O trecho da Avenida Elmo Serejo no sentido das Avenidas Central e Samdu Norte será interditado a partir desta terça-feira (11/7). No local, serão realizadas obras de restauração do pavimento na via, a fim de facilitar o acesso ao Túnel Rei Pelé. Motoristas que transitam pela Avenida Elmo Serejo devem realizar um desvio contornando a Feira dos Importados, localizada na Área Especial 7, até a via Samdu Norte. É previsto que o trecho seja liberado depois de quatro dias, no sábado (15/7).

Para os usuários de transporte público, um local provisório foi instalado para servir como parada de ônibus. O ponto de ônibus está disposto em frente ao estacionamento da Feira dos Importados.

Inaugurado há pouco mais de um mês, o túnel de 1.010 metros de extensão começou a ser construído em julho de 2020, com o objetivo de ser uma passagem alternativa aos motoristas que seguem em direção à Ceilândia, além de dar passagem aos carros que vêm da Avenida Elmo Serejo em sentido Plano Piloto. Ao todo, a obra teve custo igual a R$ 275.744.558,87, com recursos captados pelo financiamento firmado pelo GDF com a Caixa Econômica Federal.

* Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel

