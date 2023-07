Chapada dos Veadeiros recebe evento de valorização da cultura indígena

CB Correio Braziliense

A Chapada recebe, até 14 de julho, a 15ª edição do evento Aldeia Multiétnica, que reúne povos indígenas e promove oficinas de cantos, comidas e pinturas tradicionais. O evento ocorre em uma área de preservação ambiental do cerrado, a 20km de Alto Paraíso de Goiás (GO), no entorno do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.









Estão confirmadas a presença de 10 povos indígenas: Fulni-ô (PE), Kariri Xocó (AL,DF), Xavante (MT), Alto Xingu (MT), Guarani Mbyá (SC), Kayapó Mebêngôkré (PA/MT), Krahô (TO), Karajá (MT,TO), Huni Kuin (AC) e Yawanawá (AC). No evento, temas como a importância da demarcação de terras indígenas, segurança alimentar e proteção da biodiversidade serão discutidos.

"A Aldeia é uma oportunidade única de imersão nas culturas e saberes indígenas como possibilidade de acompanhar e participar de atividades de celebrações, cantos, rezas, dos ritos, da culinária e dos hábitos rotineiros de diversos povos originários. É sobre conhecer a nossa própria história, com arte, memória, tradição e fé do que nós somos e do que é o Brasil", diz Juliano George Basso, presidente da Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge e idealizador e coordenador do Encontro de Culturas e da Aldeia Multiétnica.

Além disso, é possível fazer visitações diárias. O ingresso inclui o acesso durante a manhã, a partir das 8h, às cachoeiras Almécegas I e Almécegas II. Para saber mais informações e se inscrever em alguns dos formatos do evento, basta acessar este link.

