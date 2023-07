CB Correio Braziliense

Bombeiros combatem incêndio em prédio de Águas Claras, onde idoso teve queimaduras - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um idoso, de 72 anos, ficou com queimaduras de primeiro grau nos membros inferiores, superiores e rosto após acordar durante um incêndio em apartamento do condomínio residencial Max Home Mall, na rua 7 de Águas Claras. O caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira (10/7), quando as chamas consumiram o segundo andar do edifício.

De acordo com o morador do prédio, que estava com dificuldade respiratória, ele conseguiu sair por conta própria do local. Ele foi atendido pela equipe de socorristas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e transportado a um hospital particular de Águas Claras.

No local da ocorrência, os bombeiros fizeram um combate interno ao incêndio, usando os extintores do prédio para impedir a propagação para os demais apartamentos. As guarnições de salvamento realizaram buscas no andar atingido e pediram aos moradores que abandonassem os apartamentos devido à quantidade de fumaça acumulada nos corredores do prédio para evitar intoxicação.

Assista a seguir um vídeo de como ficou o apartamento após o incêndio.

Quando o fogo foi apagado, os moradores do prédio foram orientados a abrir as janelas dos apartamentos para dar ventilação na edificação. Apesar da ação rápida das equipes de socorro, a residência atingida sofreu danos em praticamente todos os cômodos.







A perícia do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil foram acionadas para investigar a motivação do incêndio. O CBMDF atendeu a ocorrência com 17 bombeiros e quatro viaturas.

