Delivery de droga: homem é preso em casa com 5,6 kg de maconha, no Guará II

CB Correio Braziliense

(crédito: Polícia Civil do Distrito Federal)

Um homem de 33 anos foi preso por tráfico drogas, na tarde desta segunda-feira (10/7), pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), em sua residência. Dentro do apartamento, na QE 46, no Guará II, os agentes encontraram 5,6 kg de maconha.

De acordo com a corporação, o acusado vinha sendo alvo de investigações da 4ª Delegacia de Polícia (Guará) há um pouco mais de três meses, após a PCDF receber inúmeras denúncias anônimas sobre a mesma pessoa. O local tinha uma fama suspeita entre os moradores da região e gerava curiosidade entre a vizinhança, por conta da movimentação, que era constante.

No apartamento do homem, foram encontradas várias drogas, com destaque para a maconha colombiana, que somava uma quantidade aproximada de 5,6 kg, o que, de acordo com os encarregados da operação, geraria uma estimativa de mais de R$ 150 mil.

Além disso, outros objetos foram encontrados em várias partes da casa do suspeito, como balanças de precisão, mochilas, um notebook, diversos materiais para embalar as drogas, e uma quantia líquida em notas e moedas de, aproximadamente, R$ 4 mil.

Além do comércio das drogas que era realizado em sua residência, o rapaz também operava com "tele-entrega" e enviava a droga para a casa dos usuários, conforme a demanda.

O investigado foi conduzido para a 4ª DP, onde se encontra para que as demais providências legais sejam tomadas. Se for condenado, ele pode pegar entre cinco e 15 anos de prisão.

Veja o depoimento do delegado-chefe da 4ª DP, Anderson Espíndola:

Saiba Mais Cidades DF Aos 53 anos, coronel da PMDF morre de infarto

Aos 53 anos, coronel da PMDF morre de infarto Brasil Conar abre processo ético contra Volkswagen por uso da imagem de Elis Regina

Conar abre processo ético contra Volkswagen por uso da imagem de Elis Regina Diversão e Arte Álbum de Bad Bunny se torna o mais ouvido na história do Spotify

Álbum de Bad Bunny se torna o mais ouvido na história do Spotify Política Relatora da CPMI quer acesso ao e-mail institucional de Mauro Cid

Relatora da CPMI quer acesso ao e-mail institucional de Mauro Cid Mundo Como foi a misteriosa reunião entre Putin e líder do grupo Wagner

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.