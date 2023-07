Álbum de Bad Bunny se torna o mais ouvido na história do Spotify

CB Correio Braziliense

Bad Bunny recebeu o título de artista mais escutado no Spotify por três anos consecutivos, pelos anos 2020, 2021 e 2022, no ano passado. Com mais de 18,5 bilhões de streams em 2022, o porto-riquenho foi o primeiro a conquistar o título. Durante o fim de semana o álbum Un verano sin ti se tornou o mais ouvido globalmente do Spotify, que fez com que o cantor quebrasse mais um recorde.

O cantor de reggaeton é um dos latinos com mais impacto na indústria musical atual. A turnê do álbum Un verano sin ti teve 81 shows em 2022 foi a turnê de um artista latino mais lucrativa de todos os tempos, com US$ 116 milhões arrecadados, e fez Bad Bunny conquistar o maior faturamento de um artista em um ano civil desde o lançamento da Billboard Boxscore no final dos anos 1980.

Além disso, Un verano sin ti liderou a Billboard 200 por 13 semanas não consecutivas e foi eleito como melhor álbum pela Billboard e pela revista Time. Esse é o quarto álbum da carreira do cantor, que lançou as primeiras produções em 2016.

