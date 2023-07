Discussão termina em assassinato, em Santa Maria, nesta terça-feira (11/7)

DD Darcianne Diogo Ad Arthur de Souza

O crime aconteceu na quadra 308 de Santa Maria. - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um homem, de 31 anos, foi preso, na tarde desta terça-feira (11/7), suspeito de cometer homicídio. O crime ocorreu na Quadra 308 de Santa Maria e o autor foi capturado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) momentos após o crime. A esposa do suspeito também foi presa, acusada de ajudar no assassinato.

De acordo com informações passadas por testemunhas à PMDF, o suspeito teria discutido com a vítima, que tinha 46 anos. Ainda de acordo com relatos dos vizinhos, a esposa do autor teria entregado a faca utilizada para cometer o homicídio.

O Correio apurou que uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que passava pelo local, atendeu a ocorrência e constatou o óbito, ainda no local do crime.

O suspeito foi localizado na Quadra 209, pouco tempo depois de cometer o crime. De acordo com a PMDF, ele aparentava estar drogado. O casal foi encaminhado até a 20ª DP (Gama), que investiga o caso. O rapaz tinha passagens por porte ilegal de arma de fogo, roubo em concurso de pessoa (participação indireta no crime) e receptação.







