"Consternados", diz secretária de Saúde sobre morte de jornalista

Velório da Jornalista Camila Holanda comoveu familiares e amigos - (crédito: ED Alves/DA)

Familiares e amigos da jornalista Camila Holanda, 29 anos, se reúnem para prestar uma última homenagem. O corpo da servidora pública foi velado na manhã desta quarta-feira (12/7), no Cemitério Campo da Esperança Asa Sul. Ela morreu, na última segunda-feira (10/7), por morte encefálica devido a uma queda enquanto andava de skate.

Natural de Fortaleza (CE), Camila era graduada e mestre pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Atualmente, era servidora concursada da Secretaria de Saúde do DF, onde entrou em abril de 2021. Ela trabalhou também como consultora de relacionamento do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP). Desde 2017, a jornalista morava em Brasília com os pais.







Secretária de saúde, Lucilene Florêncio esteve no velório da jovem e destacou que a servidora era muito especial e esbanjava felicidade. "Camila é um exemplo de profissional. Tinha um sorriso largo e uma vontade de viver, mas os mistérios da vida, nós não conseguimos explicar", lamentou.

A chefe da pasta pontuou ainda a tristeza dela e dos servidores que dividiam a rotina de trabalho com Camila. "Tenho certeza que vai ser recebida com muita alegria na Glória e nas mãos do Pai, porque, na passagem terrena dela, ela semeou amor, ajuda, compreensão e compaixão. Estamos todos muito consternados e sem acreditar", comentou Lucilene.



Queda

Camila sofreu uma queda enquanto andava de skate no Parque da Cidade, no dia 2 de julho, onde praticava o esporte. No momento do acidente, o namorado da jovem também estava no parque fazendo outra modalidade esportiva. Camila foi socorrida e levada para o Hospital de Base de Brasília, onde ficou internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por uma semana. Nesta segunda-feira (10/7), a jornalista não resistiu e teve morte encefálica confirmada às 18h50.

De acordo com amigos e familiares de Camila, o skate travou as rodas ao bater em um bolsão de areia no parque e a jornalista, que estava sem capacete, teria caído e batido com a cabeça no chão.

