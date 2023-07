Antes de desaparecer, PM recebeu ligação misteriosa: "Vou sair aí fora"

DD Darcianne Diogo

Jacob saiu de casa em um carro ainda não identificado junto a outra pessoa. Até o momento, sabe-se que o veículo era clonado. - (crédito: Arquivo pessoal)

O policial militar da reserva Jacob Vieira da Silva, 60 anos, recebeu uma ligação misteriosa pelo celular pedindo para que ele saísse de casa, antes de desaparecer. O servidor público está sumido desde a tarde de segunda-feira (10/7).

Ao Correio, familiares do PM informaram que a ligação ocorreu pouco antes das 14h de segunda. Pelo telefone, Jacob teria dito: “Estou saindo aí fora”. Depois disso, pegou a arma, colocou na cintura e saiu da residência. Até o momento, os parentes sabem que o policial entrou em um Ford Ka branco, mas desconhece quem seria o motorista e o destino.

Jacob é um dos sócios da Cooperativa de Transportes de Cidade Ocidental (Cooptrocid-GO) e, no dia em que desapareceu, teria duas vistorias agendadas, em Planaltina de Goiás. No entanto, os carros teriam sido levados para a Cidade Ocidental. À reportagem, um colega de Jacob afirmou que ele não chegou em nenhum dos dois endereços. O Correio entrou em contato com o presidente da empresa e com o segundo sócio para saber sobre o agendamento das vistorias, mas os dois preferiram não se manifestar.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia da Cidade Ocidental, mas o caso será investigado pela 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria).



