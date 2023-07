PM aposentado sai para fazer vistorias e desaparece no DF

DD Darcianne Diogo

Jacob Vieira da Silva desapareceu na segunda-feira (10/7) - (crédito: Arquivo pessoal)

Familiares e amigos buscam informações sobre o paradeiro do policial militar aposentado Jacob Vieira da Silva, desaparecido desde segunda-feira (10/7). O servidor público saiu de casa, no Sítio do Gama, para resolver questões de vistorias de veículos e, desde então, não foi mais visto.

Ao Correio, um colega de Jacob contou que, no dia em que desapareceu, o PM tinha uma vistoria para fazer em Planaltina de Goiás, mas os carros teriam sido levados para a Cidade Ocidental. “Ele não chegou a nenhum dos dois endereços”, afirmou.

Jacob saiu de casa em um carro ainda não identificado junto com outra pessoa. Até o momento, sabe-se que o veículo era clonado. A família pede para que, caso alguém tenha informações sobre o paradeiro do PM, ligue para o número 197, da Polícia Civil.

