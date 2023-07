Detran realiza Operação Sossego na Asa Norte nesta quinta-feira (13/7)

MS Mariana Saraiva

13/07/2023 Crédito: Detran DF/Divulgação. Operação Sossego - (crédito: Detran DF/Divulgação)

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizou, na noite desta quinta-feira (13), mais uma edição da Operação Sossego, na Asa Norte. A ação começou por volta das 20h30 e terminou às 22h. Além dos pontos de bloqueio em dois pontos estratégicos, no Eixinho e entre as quadras, viaturas fizeram patrulhamento em várias comerciais com o apoio da aeronave da corporação.

O coordenador de policiamento de trânsito, Wesley Cavalcante, conta que a operação tem como objetivo tirar de circulação motos barulhentas e com o escapamento alterado que trazem poluição sonora para a cidade. “Além disso essa operação traz segurança viária, porque acabamos pegando muitos condutores de motos sem habilitação, motos sem condição de roubar”, falou.

No final da operação, foram, ao todo, 185 abordagens, com 15 escapamentos adulterados, três condutores sem habilitação, quadro com habilitação vencida e 10 veículos apreendidos. O Detran-DF enfatiza que conduzir veículo com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante, é infração grave, prevista no inciso XI do artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro, penalizada com multa de R$195,23 e cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação.

