Homem saca dinheiro de vítima após fazê-la de refém em Ceilândia e é preso

Um homem de 23 anos foi preso por roubar e fazer vítima de refém em Ceilândia. O assaltante e um comparsa abordaram a vítima que estava dentro do carro e a ameaçaram para que ela passasse a senha do cartão. O crime ocorreu em abril e, após as investigações, a Polícia Civil do DF conseguiu prender o criminoso no condomínio em que ele mora, na região de São Sebastião.

A 19ª Delegacia de Polícia (Ceilândia) cumpriu o mandado de prisão preventiva contra o assaltante expedido pelo Poder Judiciário. De acordo com o delegado-chefe da unidade, Thiago Peralva, o criminoso e outro homem, de 19 anos, praticaram um assalto ocorrido no dia 30 de abril, por volta de 2h30, no estacionamento público da EQNP 19/15, em Ceilândia. Os assaltantes aproveitaram que a vítima estava dormindo no carro, enquanto esperava os uns amigos saírem de um forró para ir embora.

Ao notarem a situação, os assaltantes simularam estar armados e bateram nos vidros do carro, rendendo e ameaçando a vítima. Em seguida, os criminosos tomaram a direção do veículo e colocaram a vítima no banco de traseiro, fazendo-a de refém.

A dupla foi então até um caixa eletrônico de funcionamento 24 horas e exigiram que a vítima fornecesse o cartão bancário com a senha. Com as informações, um dos criminosos desceu do carro e sacou a quantia de R$ 200 da conta (Veja vídeo abaixo). Depois do roubo, os assaltantes devolveram o cartão e abandonaram a vítima na região de Ceilândia Sul, fugindo no carro da mesma.

Ao saber dos fatos, os policiais deram início às investigações e identificaram os dois autores. A Justiça expediu o mandado de prisão preventiva para o assaltante de 23 anos que já tinha antecedentes criminais. Os agentes conseguiram prender o criminoso no condomínio em que ele mora, na região de São Sebastião.

Os dois assaltantes responderão pela prática do crime de roubo com restrição de liberdade. O preso de 23 anos foi encaminhado para a carceragem da Polícia Civil do DF e passará por audiência de custódia.



Veja o vídeo do momento do saque com cartão de vítima:

