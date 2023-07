CB Correio Braziliense

Casal fica ferido após colisão entre dois carros na Rota do Cavalo, em Sobradinho - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um casal ficou ferido, na madrugada deste domingo (16/7), após uma colisão entre dois carros na Rota do Cavalo, em Sobradinho. O motorista, 37 anos, e a passageira, 44, de um dos veículos foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) no local e encaminhadas para o Hospital Regional de Sobradinho. No entanto, o condutor do outro carro envolvido não foi encontrado no local do acidente.

O homem de 37 anos foi encontrado pelos militares consciente e estável, mas relatou perda momentânea de consciência no momento do sinistro de trânsito. Ele também apresentou corte na cabeça, além de reclamar de dores na cervical.

A mulher, apesar de consciente e estável, apresentou uma provável fratura de clavícula esquerda e reclamou de dores na região lombar. Ela também relatou perda momentânea de consciência.

O CBMDF não soube informar a dinâmica do acidente. Para a ocorrência, foram empregadas cinco viaturas e 17 militares.



