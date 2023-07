CB Correio Braziliense

Fim de tarde em Brasília - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O sol continua na capital! Assim como o último sábado (15/7), este domingo (16) será de poucas nuvens no céu e sem previsão de chuva, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura máxima em Brasília deve chegar aos 30°C, enquanto a umidade relativa do ar varia entre 20% a 90%.

“Este domingo será bem característico do período climático: sol, sem previsão de chuva e poucas nuvens”, afirma o meteorologista Olívio Bahia. Ainda segundo ele, o início da semana deve seguir da mesma forma, com as temperaturas mínima e máxima variando em 1°C ou 2°C.

Devido à baixa umidade e altas temperaturas, o Inmet alerta sobre os riscos elevados de incêndios na cidade. Neste período, os brasilienses devem tomar alguns cuidados, como não queimar lixo doméstico ou jogar pontas de cigarro acesas nas rodovias ou regiões de matas.



Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.