32ª Corrida do Fogo reuniu mais de 3 mil participantes na Esplanada dos Ministérios - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

A Esplanada dos Ministérios foi, na manhã deste domingo (16/7), sede da tradicional Corrida do Fogo. A 32ª edição do evento celebrou o aniversário de 167 anos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e homenageou a atividade de Investigação de Incêndio do CBMDF, que completa 50 anos. A comandante-geral do CBMDF, coronel Mônica de Mesquita Miranda recepcionou mais de 3 mil pessoas participaram da corrida, que também contou com a presença da governadora em exercício Celina Leão (PP) e demais autoridades do Corpo de Bombeiros.

Realizada desde 1990, a Corrida do Fogo faz parte do calendário oficial de eventos de Brasília desde 2012, pela Lei Distrital nº 4.780. Assim como nas edições anteriores, a prova contou com os percursos de 5km e 10km de distância, que tinham como ponto de partida a Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida.

O evento contou com categorias para pessoas com deficiência (PcDs), idosos, militares e público geral. A divulgação dos vencedores e classificação dos participantes será divulgada por meio do site da Central da Corrida.



