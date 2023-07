PM Pedro Marra

A população do Distrito Federal amanheceu, nesta segunda-feira (17/7), com calor acima da média. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima ficou maior do que o normal em algumas regiões. Às 5h, em Brazlândia, os termômetros marcavam 18,8ºC, onde a mínima média é de 15ºC. À tarde, a temperatura máxima pode chegar a 30ºC, com umidade entre 25% e 80%.

No Plano Piloto, às 6h, a manhã começou com 16,3ºC, onde costuma-se ficar em 12ºC. Em Águas Emendadas, estação meteorológica de Planaltina, a mínima foi de 13,8ºC, região onde a média da temperatura mínima é de 11ºC.

Segundo o meteorologista do Inmet Olívio Bahia, a explicação se deve à pouca nebulosidade ao redor do DF, o que contribuiu para o aumento da radiação solar durante a madrugada. “O esfriamento do ar não é tão grande quando estamos com nuvens para formar um cobertor no céu, como chamamos”, afirma.

O especialista pondera que, até a próxima quarta-feira (19/7), as nuvens devem formar mais nebulosidade no DF, mas não tão baixas como nas últimas semanas, de recordes nas temperaturas mínimas. “Estamos mantendo as temperaturas máximas de 29ºC e 30ºC, mas as mínimas devem cair um pouco a partir de quinta-feira, chegando a 11ºC”, assegura o meteorologista.



Cuidados com o calor

Diante das altas temperaturas, Olívio alerta para os cuidados com o corpo para manter a hidratação. Confira, a seguir, algumas dicas da Defesa Civil do DF (DCDF).

Manter uma boa hidratação (água, sucos naturais, água de coco etc);

Portar, sempre que possível, uma garrafa para reposição de líquidos;

Umedecer periodicamente as narinas e os olhos com soro fisiológico;



Utilizar hidratantes labiais e cremes corporais para evitar ressecamento;



Usar umidificador, baldes ou bacias com água ou panos molhados para elevar a umidade do ar em casa;



Manter a adequada limpeza dos ambientes, evitando acúmulo de pó e favorecimento de ácaros e fungos, a fim de reduzir crises alérgicas;



Dar especial atenção às crianças e idosos, monitorando principalmente a questão de hidratação e doenças respiratórias;



Reduzir ou suspender, se possível, as atividades físicas nos períodos mais quente do dia;



Dar preferência a refeições leves;



Usar roupas leves, chapéu ou boné;



Ficar atento a previsão do tempo e, em caso de alerta de baixa umidade, intensificar os cuidados;



