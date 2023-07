Motociclista fica em estado grave em engavetamento na BR-080

CB Correio Braziliense

Motociclista fica em estado grave após colisão; acidente causa engavetamento - (crédito: CBMDF)

Um motociclista de 41 anos ficou em estado grave, na noite deste domingo (16/7), após uma colisão entre carro e moto na BR-080, próximo ao trevo com a DF-180, em Brazlândia. O acidente causou engavetamento de veículos na via, no sentido Brasília.



Acionados para atender a ocorrência, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) se deparou com uma colisão envolvendo uma motocicleta e um automóvel. A equipe de socorro encontrou o motociclista de 41 anos caído ao solo sem resposta motora e nem verbal, apenas abertura ocular.

A vítima foi atendida pelos socorristas e transportada em estado grave e instável para o Hospital Regional de Ceilândia. Segundo os bombeiros, o motociclista apresentava traumatismo cranioencefálico e fraturas diversas nos braços e pernas.

O motorista do carro KIA Soul, de 63 anos, não se feriu no acidente. Devido a colisão entre a moto e o veículo, houve um engavetamento envolvendo outros três veículos, sendo eles: GM Corsa, GM Celta e o KAOA Chery.

Nenhum dos condutores se feriu no acidente. Apenas a passageira do Celta, de 21 anos, foi transportada para o Hospital Regional de Ceilândia, queixando-se de dores no joelho direito e na cabeça.

