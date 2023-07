Serviços de cemitérios do Distrito Federal sobem 5,6%. Confira valores

MS Mariana Saraiva

A Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF) publicou, na edição desta segunda-feira (17/7) do Diário Oficial do DF (DODF), a nova tabela de preços para os serviços prestados por cemitérios locais. As novas tarifas estão na Portaria nº 654/2023.

Ao Correio a pasta informou que o reajuste foi de 5,6% e corresponde à variação acumulada nos últimos 12 meses. Confina na tabela os novos valores de arrendamento, carro elétrico, cerimonial interno, construção de jazigos, locação de capelas, cadeiras, prestação de serviço de exumação, prestação de serviço de sepultamento, entre outros.

