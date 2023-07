Inscrições para audiência pública do TJDFT estão perto de terminar

JC João Carlos Silva*

TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios do Distrito Federal) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Falta pouco tempo. Interessados em participar como expositores da Audiência Pública “Gestão Participativa, juntos por uma Justiça ainda melhor!" têm até hoje (17/7) para fazer a inscrição. O encontro será promovido das 9h às 12h da próxima sexta-feira (21/7) pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). Terá formato virtual, realizado por por meio da ferramenta Teams, com transmissão no canal do YouTube do TJDFT.

A inscrição pode ser feita pelo formulário eletrônico disponibilizado no site do TJDFT ou pelo e-mail metasnacionais2024@tjdft.jus.br até o fim do dia, informando o nome, órgão/entidade que representa, e-mail, telefone, e pontos que pretende defender. A divulgação da relação dos habilitados também será publicada no portal eletrônico do Tribunal, a partir de amanhã (18/7).

Hoje,(17/7) é o último dia de inscrições para participar da Audiência Pública - "Gestão Participativa, juntos por uma Justiça ainda melhor!" (foto: Divulgação TJDFT)

Segundo os organizadores, o objetivo da audiência é colher sugestões para a Proposta de Metas Nacionais do Poder Judiciário para 2024, de forma a, a partir do que for discutido e sugerido, serem aprimorados os serviços jurisdicionais do órgão.

A ação conta com participação de magistrados e servidores do Tribunal, membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Distrito Federal (OAB-DF), Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) e integrantes da sociedade civil.



