Mulher leva tapa no rosto em abordagem policial no Novo Gama

Depois de agredir a mulher, o policial tentou tomar o celular dela à força - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Na noite do útlimo sábado (15/7), um incidente policial chocou frequentadores de um bar no Setor de Chácaras Minas Gerais, em Pedregal, Novo Gama (GO). Numa abordagem truculenta, um membro da Polícia Militar de Goiás (PMGO) agrediu um homem e, em seguida, uma mulher que estava no local e tentava registrar o momento.

Ao abordar um homem que estava no bar, um dos policiais, ainda não identificado, teria se exaltado, procedendo com agressões físicas e verbais de acordo com as imagens. Uma mulher, parente do cidadão, interviu e repreendeu o agressor. Neste momento, em resposta, o policial deu um tapa no rosto da moça, que passou a filmar a abordagem.

No vídeo, gravado de outro ponto de vista, é possível ver o agente tentando tomar o aparelho da vítima à força, enquanto a insultava com termos como “vadia” e ordenava que outro policial tomasse o celular dela. Vendo que não poderia resistir fisicamente à investida dos agentes, ela arremessou o item dentro bar. Nesse momento, foi jogada no chão pelo policial.

É possível ver que depois de derrubar a mulher, ele se dirigiu ao homem que havia sido agredido no início, ordenando que ele contivesse a moça. Ao mesmo tempo, o policial seguia com as ofensas, gritando “segura essa vadia” e chamando o homem de termos como: “Rídiculo”, “comédia” e afins. Veja:

Procurada pelo Correio a PMGO informou, em nota, que determinou a abertura de um inquérito policial militar para apurar as circunstâncias do fato, assim que soube do ocorrido. A instituição também que não tolera ações como a demonstrada no vídeo: “A Polícia Militar de Goiás reafirma que não tolera nenhum tipo de comportamento inadequado por parte de seus membros e que o caso será investigado com a máxima seriedade e rigor".

