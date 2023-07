Miss e Mister Gari DF 2023 são conhecidos em noite dos sonhos para vencedores

Ad Arthur de Souza

Elayne (esq.) e Jefferson (dir.) foram os grandes vencedores. A distrital Paula Belmonte foi madrinha do evento. - (crédito: Victoria Duarte)

Na noite de domingo (16/7), o Distrito Federal conheceu os vencedores da sétima edição do concurso Miss e Mister Gari. Os profissionais da limpeza Elayne Barbosa, 21 anos, e Jefferson Reis, 28, foram os ganhadores da noite e foram premiados com um aparelho de celular e uma bolsa integral de estudos.

Participando pela primeira vez do evento, Jefferson — que trabalha como coletor há oito anos — contou ao Correio que foram três dias de ensaio. “Aprendi sobre passarela, desfile, poses e presença de palco”, destacou o morador do Sol Nascente.

“Ouvi bem os conselhos e trabalhei os principais requisitos, como manter a simpatia, a segurança e mostrar uma presença na passarela que se destacasse dos demais. Foquei nisso, fui confiante, sorridente e ousado nas poses, e essa performance ganhou o júri”, brincou Jefferson Reis, ao falar sobre sua vitória.

Trabalhando somente há sete meses como gari, Elayne, que atua nas ruas de Taguatinga, classificou como uma “sensação maravilhosa” a participação no concurso. “Vou levar essa experiência para o resto da minha vida. Foi muito emocionante”, destacou. “Sou emotiva normalmente, e quando chamaram meu nome para receber o prêmio, as lágrimas caíram no mesmo instante. Fiquei muito elétrica”, descreveu a jovem.

“Além de ter ganhado o concurso, consegui realizar um dos meus sonhos, que era entrar para a faculdade. Maravilhosamente grata por isso”, disse. Elayne destacou ainda que o concurso quebra todos os padrões. “A gente vê os garis apenas limpando as ruas e muitos sofrem preconceito. Só que somos muito mais do que isso”, reforçou.

Descontração

Silvio Vieira, diretor-presidente do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), ressaltou a importância do evento para os garis. “Todos os dias os nossos garis estão nas ruas fazendo o bem, então, poder homenageá-los com o concurso de beleza é muito legal, porque por trás daquele uniforme existe uma pessoa que merece respeito”, reforçou o diretor.

O evento acontece desde 2015, feito em parceria com o SLU e outras empresas contratadas, como a Suma Brasil, o Valor Ambiental e a Sustentare Saneamento; assim como órgãos do GDF, Receita Federal e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF).

A primeira edição do concurso foi realizada em 2015, em Ceilândia, e teve a participação de 12 candidatas. Desta vez, o evento teve a inscrição de mais de 600 pessoas. Fátima Dias, idealizadora do concurso, conta que a ideia surgiu para que os servidores pudessem se sentir mais empoderados. “É um dia para descontrair e mostrar que nem toda princesa usa sapatinho de cristal”, contou Fátima.

Neste ano, a deputada distrital Paula Belmonte (Cidadania) foi madrinha do evento e destacou a honra em participar da edição. “É um evento importante para a cidade e valoriza esses profissionais, que fazem a limpeza da capital dia após dia”, destacou a parlamentar.



