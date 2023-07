Planaltina e Itapoã ficarão sem energia nesta terça-feira (18/7)

CB Correio Braziliense

10/12/2022 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A. Press Brasília- DF - Rompimento de fios da rede elétrica de alta tensão na QNP 24 em Ceilândia mata três pessoas . Companhia NeoEnergia troca os fios da região onde aconteceu o acidente.

As regiões de Planaltina e Itapoã ficarão sem fornecimento de energia, nesta terça-feira (18/7), para a realização de serviços de poda de árvores e manutenção da rede elétrica. A previsão é de que as manutenções sejam feitas das 9h às 16h.

Em Planaltina, o corte será na DF-130, km-21 e nas chácaras 2, 3, 22 e 23 do Núcleo Rural Rajadinha.No Itapoã, apenas a chácara 51 do Núcleo Rural Santos Dumont fica sem energia.

Vale ressaltar que, além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outras regiões do Distrito Federal. Neste caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

