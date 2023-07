CB Correio Braziliense

Com uma garrafa de vidro quebrada, homem invade escola na Estrutural - (crédito: PMDF)

Um homem foi preso, nesta segunda-feira (17/8), após invadir o Centro Educacional 1 na Estrutural. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o autor estava armado com uma garrafa de vidro quebrada e estaria sob o efeito de drogas. O suspeito tem passagens criminais por roubo e tráfico de drogas, estando em liberdade condicional pelo crime.



De acordo com a PMDF, o homem invadiu o Colégio Cívico Militar quando o portão foi aberto para a entrada da viatura policial. O porteiro solicitou que o suspeito se retirasse do local, mas não foi atendido. Os policiais militares tentaram abordá-lo, mas o criminoso resistiu com agressividade em total surto, informando que só sairia da escola morto.

O indivíduo segurava uma garrafa de vidro quebrada. Devido à situação de surto psicótico, o Corpo de Bombeiros foi acionado e o homem foi encaminhado para a unidade de pronto-atendimento do Núcleo Bandeirante, onde ficou internado.

Segundo a polícia, o homem tem diversas passagens criminais pelos crimes de roubo, lesão corporal, desacato, resistência e tráfico de drogas, estando em liberdade condicional por este último crime.



