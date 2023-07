Governo lança edital para bolsas de graduação e pós-graduação

CB Correio Braziliense

Para participar da seleção, o servidor deve estar em efetivo exercício na SEEDF há pelo menos três anos consecutivos - (crédito: André Amendoeira, Ascom/SEEDF)

Até a próxima segunda-feira (24/7), servidores efetivos das carreiras magistério e assistência à educação da Secretaria de Educação do Distrito Federal podem realizar a inscrição para o processo seletivo de concessão de bolsas de estudo para cursos de graduação e pós-graduação. Há 44 vagas disponíveis para o segundo semestre de 2023 que estão distribuídas em onze instituições de ensino superior conveniadas à secretaria. O edital nº39/2023 já está disponível.

O processo seletivo para concessão de bolsas de estudo será realizado pela Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação (Eape) e as bolsas serão distribuídas conforme ordem prioritária de servidores habilitados.

Para participar do processo seletivo, é importante destacar alguns critérios que estão previstos no edital. “O servidor deve estar em efetivo exercício na Secretaria de Educação há pelo menos três anos consecutivos, cedido ou permutado para outro órgão, desde que esteja desempenhando as mesmas atribuições do cargo efetivo da SEEDF e o servidor deve estar regularmente matriculado no curso que pretende concorrer à bolsa de estudo", explicou a assessora da Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação (Eape), Tânia Cristina Porto Cotrim.

Além disso, o servidor não pode estar afastado por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, por motivo de doença ou pessoa da família, para atividade política, para tratar de interesses particulares, para desempenho de mandato classista e não pode estar respondendo a Processo Administrativo Disciplinar instaurado.

Para realizar a inscrição, os candidatos devem abrir um processo no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e selecionar, como tipo de processo, a opção “SEE – Gestão Educacional: Processo Seletivo”. Além dessa inscrição, o candidato deve inserir a documentação necessária que também está prevista no edital.

Cabe destacar que as bolsas de estudo são semestrais, sem renovação automática. Para dar continuidade ao benefício, o estudante deve se inscrever e ser classificado em novo processo seletivo, quando disponibilizado, conforme orientações do convênio entre as instituições de ensino superior e a Secretaria de Educação.

*Com informações da Secretária de Educação

Saiba Mais Cidades DF Caminhão desgovernado colide com casa em construção no Lago Sul

Caminhão desgovernado colide com casa em construção no Lago Sul Cidades DF Carro fica destruído após colidir em poste durante acidente na BR-251

Carro fica destruído após colidir em poste durante acidente na BR-251 Cidades DF Acusado de matar mulher esganada é indiciado pela PCDF por feminicídio

Acusado de matar mulher esganada é indiciado pela PCDF por feminicídio Cidades DF Quarta-feira segue quente e seca; temperatura deve cair nos próximos dias

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.