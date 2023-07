Homem é socorrido em Santa Maria com lesões corporais graves

Fachada do Hospital Regional do Gama - (crédito: Agência Brasília/Secretaria de Saúde do Distrito Federal)

Na manhã desta quarta-feira (19/7), um homem de 38 anos, foi resgatado por volta das 10h28 pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). A corporação foi acionada pela Unidade Básica de Saúde 01 (UBS 01) de Santa Maria para socorrer um homem que, supostamente, teria sido vítima de lesões corporais graves. Ainda não há informações se as lesões foram em decorrência de tentativa de homicídio ou de possíveis agressões.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o homem foi vítima de disparo de arma de fogo e ainda possuía sinais de perfurações ao longo do corpo. O homem foi socorrido e transportado para o Hospital Regional do Gama acompanhado de um médico da UBS 01.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) disse que o caso está sendo investigado pela 33ª Delegacia de Polícia, de Santa Maria.



Aguarde mais informações.

